Muğla\'da Turizm Sezonu Öncesi Uyuşturucuyla Mücadelede Başarılı Operasyonlar

Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan illerinin başında gelen Muğla'da güvenlik güçlerinin turizm sezonu öncesi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar göz doldurdu. Muğla'da 13 ilçeye bağlı 574 yerleşim biriminin yanı sıra denizlerde yapılan 638 operasyon kapsamında çok miktarda değişik türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık güvenlik güçlerine teşekkür ederek uyuşturucu ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından yapılan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cihad Gezen'in de katıldığı güvenlik toplantısında Turizm Kenti Muğla'nın huzur ve güvenliği için ekipler yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2024 yılı Mart ve Nisan aylarında sadece uyuşturucu ile mücadele kapsamında 638 olmak üzere, organize suçlar, kaçakçılıkla mücadele, terörle mücadele ve düzensiz göçmen kaçakçılığı gibi konularda Muğla'da güvenlik güçlerinin 1355 operasyon düzenlediği belirtildi. Kentin her noktasında etkin bir güvenlik sağlamak amacıyla polis, jandarma, sahil güvenlik birimleriyle yakın bir iş birliği ve koordinasyon halinde olduklarını belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, "Kolluk birimlerimizle birlikte ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ve huzurunu sağlamak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizin her noktasında etkin bir güvenlik sağlamak amacıyla polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimizle yakın bir iş birliği ve koordinasyon halindeyiz" diye konuştu.

"Teknolojiyi yakından takip ediyoruz"

Muğla Valiliği olarak bir yandan halkın can ve mal güvenliğini sağlarken diğer yandan da teknolojiyi yakından takip ederek teknolojik imkanları da kullandıklarını kaydeden Vali Akbıyık, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızın ülke genelinde koyduğu hedefler doğrultusunda güvenlik ve asayiş konusunda yürütülen çalışmalarımızı sürekli olarak güçlendiriyor ve modern teknolojileri de bu doğrultuda kullanıyoruz. İlimizin dört bir yanında yer alan kameralarla gözetim ağını genişletiyor, güvenlik ekiplerimizin mobil ve hızlı müdahalesini sağlayacak imkanları arttırıyoruz. İlimizde var olan huzur ve güven ortamını devam ettirebilmek için sıfır hata ile tüm birimlerimiz ve Muğla halkının desteği ile var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Son 2 ayda Muğla'da Zehir Tacirlerine yönelik düzenlenen 638 operasyonda gözaltına alınan 712 şahıstan 53'ünün tutuklandığı 18'i hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Operasyonlarda ise; 16 kilo 239 gr esrar, 32 kilo 900 gr skunk, 1 kg 33 gr kokain, 625 gr metamfetamin, 219 gr bonzai,141 adet kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 169 gr eroin, 860 kök kenevir, 1120 adet sentetik ecza, 68 adet ecstasy, 552 adet sentetik hap ve 1 adet LSD ele geçirildiği belirtildi. - MUĞLA