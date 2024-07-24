Muğla'da yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Muğla\'da yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan Airtracktor modeli yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso, Dalaman Havaalanı'na indikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Törenle uğurlanan Repiso'nun başarılı bir pilot olduğu belirtildi.

24.07.2024 23:13
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde Dalaman Havaalanında konuşlu olarak görev yapan, Airtracktor modeli yangın söndürme uçağı pilotu 39 yaşındaki Andorra vatandaşı Emiliano Barajas Repiso kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köyceğiz Karaçam mahallesinde 23 Temmuz Salı günü çıkan yangında görev yapan pilot Emiliano Barajas Repiso, yangın söndürme görevinin ardından Dalaman Havaalanına indikten sonra ekip arkadaşlarıyla dinlenme sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Andorra'ya gönderilmeden önce Muğla orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, hayatını kaybeden pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, OGM Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile birlikte orman personeli katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yaptığı konuşmada, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarında başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi. Bölge Müdürü Ülküdür, yakın zamanda Dalaman'da kendilerini ziyaret ettiğini belirterek hayat dolu genç bir pilotun ani ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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