Muğla'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi - Son Dakika
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Muğla'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi

Muğla\'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi

Yapılan denetimlerde yaklaşık 1 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi, 7 şüpheli adliyeye sevk edilecek.

25.12.2024 10:49
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Yılbaşı öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca sürdürülen kaçak ve sahte alkol denetimlerinde Muğla'da değişik türde yaklaşık 1 ton el yapımı ve alkol ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslerde arama yapıldı.

Yapılan arama ve denetimlerde, 873 litre el yapımı şarap, 48 litre etil alkol, 12 litre el yapımı rakı, 1,5 litre el yapımı votka, 4,5 litre el yapımı viski, 2 litre şarap aroması, 4 şişe anason yağı, anason aroması ve 2 adet şırınga ele geçirildi.

7 şüpheli, kaçakçılıkla mücadele suçundan haklarında işlem yapılarak dosyaları eksik olan evrakları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, Yılbaşı, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi - Son Dakika

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