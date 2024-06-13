Muğla'da Ziraat Arazisinde Yangın Çıktı

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Muğla'nın Ula ilçesi Portakallık Elmalı Mahallesi'nde ziraat arazisinde yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yangının çıktığı alanın çevresindeki ziraat arazileri ve yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. - MUĞLA