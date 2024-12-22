Muğla'daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla\'daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Muğla'dan Antalya'ya gönderildi, yarın tören düzenlenecek.

22.12.2024 20:13
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Antalya'ya gönderildi.

Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Selçuk Soykan'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duaları eşliğinde Antalya'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin Antalya'da yarın saat 11.00'de yapılacak cenaze töreninin ardından memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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