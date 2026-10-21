Muğla Dalaman\'da park halindeki otomobil yangını söndürüldü, motor zarar gördü

Muğla Dalaman'da park halindeki otomobil yangını söndürüldü, motor zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde Merkez Mahallesi'nde park halindeki 48 D 1945 plakalı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında aracın motor ve ön konsol bölümü kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Dalaman Merkez Mahallesinde 48 D 1945 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürüldü.
Yangında aracın motor ve ön konsol bölümü kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: İHA
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