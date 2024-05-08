Muğla-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Muğla-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla-Denizli karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette seyreden bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilin sağ tekeri yerinden koparken, üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, ağır yaralı olan Hayriye Öztürk maalesef kurtarılamadı.

08.05.2024 14:44
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Muğla- Denizli karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan 34 DPP 908 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 48 AKK 640 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilin sağ tekeri yerinden koparken kazada birisi ağır üç kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, birisi ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Yaralılar 112 Ambulansı ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilen Hayriye Öztürk'ün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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