Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Patlayan Doğalgaz Hattı Panik Yarattı - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Patlayan Doğalgaz Hattı Panik Yarattı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde yapılan kanal açma çalışmasında kepçenin doğalgaz hattını patlatması sonucu bölgeye ve hastaneye giriş-çıkışlar kapatıldı. Olayın ardından doğalgaz dağıtım firması ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Trafik ekipleri hastaneye ulaşımı sağlayan yolları trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz hattının tamamen kesilmesiyle birlikte yol trafiğe açıldı ve onarım çalışmaları devam etmektedir.

30.04.2024 23:14
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Patlayan doğalgaz hattı ekipleri alarma geçirdi

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde iş makinesi ile yapılan kanal açma çalışmasında kepçenin doğalgaz hattını patlatması sonrası bölgeye ve hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde 500 yataklı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde devam eden kanal açma çalışmaları sırasında kepçe doğalgaz hattına zarar verdi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine doğalgaz dağıtım firması ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri güvenlik amacıyla hastaneye ulaşım sağlayan yoların tamamını trafiğe kapatırken, ulaşımda yoğunluk yaşandı. Doğalgaz dağıtım firmasının hattı tamamen kesmesi sonrası yol trafiğe açılırken, trafik normale döndü. Doğalgaz hattının onarımı için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Patlayan Doğalgaz Hattı Panik Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Patlayan Doğalgaz Hattı Panik Yarattı - Son Dakika
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