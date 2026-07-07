Muğla Jandarması 182 Suçlu Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Jandarması 182 Suçlu Yakaladı

Muğla Jandarması 182 Suçlu Yakaladı
07.07.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran'da Muğla'da 594 kişi yakalandı, 182'si tutuklandı. Suç oranlarında azalma görüldü.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalarda değişik suçlardan 182, yakalama kararı bulunan şahıslardan da 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri Haziran ayında 13 bin 377 devriye gerçekleştirirken, 112 bin 308 şahıs ve 9 bin 556 araç kontrol edildi.

Arandığı tespit edilen dolandırıcılık suçundan 68 kişi, hırsızlık suçundan 31, kaçakçılık suçundan 18, uyuşturucu madde suçundan 47 ve diğer suçlardan 430 şahıs olmak üzere toplam 594 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 182'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalama kararı ile aranan toplam 36 şahıs yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca 31 şahıs tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, çocukların cinsel istismarı, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarında azalma meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Muğla, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Jandarması 182 Suçlu Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:26:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Jandarması 182 Suçlu Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.