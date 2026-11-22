Muğla Köyceğiz'de aracın çarptığı 48 yaşındaki orman işçisi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçerken aracın çarptığı 48 yaşındaki orman işçisi hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazının ardından Pınar Mahallesi Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman işçisi Hüseyin Çetin'i Bayır Mahallesindeki alışveriş merkezi önünde araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki orman işçisi Hüseyin Çetin alışveriş merkezinden alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçerken araç çarptı. Kaza sonrası yaralanan Çetin, kaydırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
48 yaşındaki orman işçisinin cenazesi bugün (22 Kasım Pazar) ikindi namazına müteakip Pınar Mahallesi Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: İHA
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