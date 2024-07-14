Muğla Marmaris'te Ahşap Gezi Teknesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te Ahşap Gezi Teknesinde Yangın Çıktı

Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında bulunan bir ahşap gezi teknesinde çıkan yangın sonucu bazı kişiler yaralandı. Yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

14.07.2024 17:21
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Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın sonucu teknede bulunan bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ile Yunanistan arasındaki Keçi Adası yakınlarında bulunan lüks bir ahşap gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm tekneyi saran yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu arada denizin ortasından yükselen dumarı gören çeşitli kurumlara bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Muğla 112 Acil Sağlık birimi tarafından İçmeler İskelesi'ne ambulanslar sevk edildi. Resmi olmayan bilgilere göre, yanan gezi teknesinden şu ana kadar 37 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla Marmaris'te Ahşap Gezi Teknesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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