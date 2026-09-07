Muğla Menteşe'de kavgada 14 yaşındaki çocuk üç yerinden bıçaklandı, 2 yaralı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de kavgada 14 yaşındaki çocuk üç yerinden bıçaklandı, 2 yaralı

Muğla Menteşe\'de kavgada 14 yaşındaki çocuk üç yerinden bıçaklandı, 2 yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde çıkan kavgada, aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtilen A.K. ile M.T.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce A.K., M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklanırken, M.T.D. de başka kişilerce darbedildi. İki yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, 2012 doğumlu olduğu öğrenilen A.K.'nin, aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı. Olayda M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darbedildiği iddia edilirken, iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Menteşe Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan A.K. ile M.T.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı.

Kanlar içerisinde kalan A.K., olayın ardından bölgeye gelen kuzenleri tarafından Menteşe Öğretmenevi'ne götürüldü. Burada sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi.

Öte yandan olay sırasında M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darp edildiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. A.K. ve M.T.D., ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Menteşe, Çocuk, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Menteşe'de kavgada 14 yaşındaki çocuk üç yerinden bıçaklandı, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de kavgada 14 yaşındaki çocuk üç yerinden bıçaklandı, 2 yaralı - Son Dakika
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