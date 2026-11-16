Muğla Menteşe'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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Muğla Menteşe\'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde traktörün şarampole devrilmesiyle sürücü hastanede hayatını kaybederken aynı aileden 3 kişi yaralandı. Saat 10.45 sıralarında meydana gelen tek taraflı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizova Mahallesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tek taraflı meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken traktörü kullanan Mustafa Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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