Muğla Menteşe\'de üzerine çam devrilen 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilen 43 yaşındaki Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli Serkan Boztepe yaşamını yitirdi.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Denizova Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan orman işçisi Serkan Boztepe, ağaç kesimi çalışması yaptığı sırada üzerine çam ağacı devrildi. Devrilen ağacın altında kalan 43 yaşındaki Boztepe ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Boztepe'nin Menteşe ilçesine bağlı Dağpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.