Muğla Menteşe'de üzerine çam devrilen 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe öldü - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de üzerine çam devrilen 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe öldü

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Muğla Menteşe\'de üzerine çam devrilen 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe öldü
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde ağaç kesimi sırasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli Serkan Boztepe'nin üzerine çam ağacı devrildi. 43 yaşındaki Boztepe ağır yaralanarak yaşamını yitirdi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilen 43 yaşındaki Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli Serkan Boztepe yaşamını yitirdi.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Denizova Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan orman işçisi Serkan Boztepe, ağaç kesimi çalışması yaptığı sırada üzerine çam ağacı devrildi. Devrilen ağacın altında kalan 43 yaşındaki Boztepe ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Boztepe'nin Menteşe ilçesine bağlı Dağpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaBoztepeMenteşeGüncelMuğlaÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de üzerine çam devrilen 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe öldü - Son Dakika
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