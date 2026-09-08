Muğla Menteşe'deki yangında 100 hektar orman ve 50 hektar ziraat alanı kül oldu - Son Dakika
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Muğla Menteşe'deki yangında 100 hektar orman ve 50 hektar ziraat alanı kül oldu

Muğla Menteşe\'deki yangında 100 hektar orman ve 50 hektar ziraat alanı kül oldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş mevkisinde dün çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 100 hektar ormanlık alan ile 50 hektar ziraat alanı zarar görürken, çok sayıda zeytin ağacı ve tarım ürünü de kül oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 100 hektar ormanlık alan ile 50 hektar ziraat alanı zarar gördü. Yangının ardından yanan saha havadan görüntülendi.

Muğla-Denizli kara yolu üzerindeki Yaraş mevkisinde dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarım arazisinden kara yolunun karşısına geçerek Ula ilçesine bağlı Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına havadan 13 helikopter ve 7 uçak ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 40 arazöz ve 200 personel katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 100 hektar ormanlık alanın yanı sıra 50 hektar ziraat alanı zarar gördü. Özellikle ziraat alanlarında çok sayıda zeytin ağacı ve çeşitli tarım ürünleri yangından etkilendi.

Yangının ardından bölgede geriye geniş bir kül ve siyah örtüyle kaplı alan kaldı. Daha önce yeşil örtüsüyle dikkat çeken bölge, havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, yangının ormanlık ve tarım alanlarında oluşturduğu tahribatın boyutu gözler önüne serildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Zeytin Ağacı, 3. Sayfa, Menteşe, Zeytin, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Menteşe'deki yangında 100 hektar orman ve 50 hektar ziraat alanı kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'deki yangında 100 hektar orman ve 50 hektar ziraat alanı kül oldu - Son Dakika
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