Muğla Milas açıklarında ticari yatta rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik'çe tahliye edildi
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan vatandaşı alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.
Milas ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta bulunan bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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