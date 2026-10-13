Muğla Milas'ta kontrolden çıkan araç 50 metre uçuruma yuvarlanınca bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla Milas'ta kontrolden çıkan araç 50 metre uçuruma yuvarlanınca bir kişi yaralandı

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Muğla Milas\'ta kontrolden çıkan araç 50 metre uçuruma yuvarlanınca bir kişi yaralandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Tuzabat Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada araç yaklaşık 50 metre uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan bir kişi yaralandı, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Milas-Muğla karayolu üzerindeki Tuzabat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CLZ 102 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre aşağıya yuvarlandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, trafik ekibi, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ambulansa alınarak hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada bir kişi yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelMilasMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Milas'ta kontrolden çıkan araç 50 metre uçuruma yuvarlanınca bir kişi yaralandı - Son Dakika
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