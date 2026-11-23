Muğla Milas'ta takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Milas'ta Söke-Milas karayolunun Milas girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Söke-Milas karayolu Milas girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 S 9796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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