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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı
30.01.2024 - 10:39,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Bodrum, Muğla, Kurtarma, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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