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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
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