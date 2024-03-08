Muğla'nın Bodrum ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan botlarda toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca geri itilen bir lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplamda 82 göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

08.03.2024 17:27
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan iki ayrı hareketli lastik bottaki 16'sı çocuk toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında başka bir olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 82 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Bodrum ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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