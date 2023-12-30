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Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 10 bin araç giriş yaparken, ekipler ise yılbaşı öncesi gece gündüz uygulama yapmaya başladı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 10 bin araç giriş yaparken, ekipler ise yılbaşı öncesi gece gündüz uygulama yapmaya başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 10 bin araç giriş yaparken, ekipler ise yılbaşı öncesi gece gündüz uygulama yapmaya başladı. Bodrum'da yılbaşı için önlemler alınırken, otellerde doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı. Bodrum Kaymakamı ve güvenlik birimleri, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Muğla\'nın Bodrum ilçesine 1 günde 10 bin araç giriş yaparken, ekipler ise yılbaşı öncesi gece gündüz uygulama yapmaya başladı
30.12.2023 - 19:08,
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Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 10 bin araç giriş yaparken, ekipler ise yılbaşı öncesi gece gündüz uygulama yapmaya başladı.

Eğlence sektöründe ilk 3'e giren Bodrum yılbaşında yine yoğunluk yaşayacak. Jandarma ekipleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Ekipleri üst düzey önlemler almaya başladı. Bodrum'un giriş noktalarında bulunan uygulama noktalarında ekipler gece gündüz uygulama yapmaya başladı. Son 24 saatte giren araç sayısı ise 10 bini geçti. Bodrum Belediyesi şehit haberlerinin ardından konserleri iptal ederken otellerde ise doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı. Birçok mekan yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Tüm Bodrum ise belediye tarafından süslendi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı SG Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Uygulama yapılan araçların yanına giden Kaymakam Çit Bodrum'da yılbaşını geçirecek yerli turistlere mutlu yıllar diledi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bodrum Torba Uygulamasında jandarma ve polis ekiplerimizin denetimlerine katıldık. Bodrum'da yılbaşının iyi geçmesi için jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz ve belediyemiz tedbirlerini aldı. 28 araçlı ekip, 33 asayiş timi ile 1 bomba 2'de uyuşturucu arama köpeği olmak üzere 162 jandarma personelimiz ile 51 emniyet ekibi, 30 araçla, 1 bomba arama köpeği olmak üzere 251 polis personelimiz görev yapacak. Sahil güvenlikte ise 9 sahil güvenlik botu ve 79 personelle yılbaşında görev yapacak. Ayrıca 94 zabıta personeli de görev yapacak. Birlik ve beraberlik içerisinde insanlarımızın yılbaşını geçirmesini diliyorum. Terörü lanetliyoruz, kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 10 bin araç giriş yaparken, ekipler ise yılbaşı öncesi gece gündüz uygulama yapmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesine 1 günde 10 bin araç giriş yaparken, ekipler ise yılbaşı öncesi gece gündüz uygulama yapmaya başladı - Son Dakika
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