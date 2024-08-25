Muğla\'nın Marmaris ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesi Armella koyunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA