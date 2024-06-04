Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

3.Sayfa

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçamlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter gönderildiği öğrenildi. Yangına müdahale sürüyor. - MUĞLA