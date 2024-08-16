Muğla\'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürülüyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde TOKİ konutlarının arka tarafında yer alan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, ekipler alevlerin zeytin ağaçlarına ve çevredeki diğer alanlara sıçramasını engellemek için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ediyor. - MUĞLA