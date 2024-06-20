Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Fethiye İlçesi açıklarında seyreden özel gezi teknesinde bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaralanan yurttaşı bota alarak kıyıda bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla Sahil Güvenlik, Yaralı Vatandaşın Özel Tekne Tahliyesini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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