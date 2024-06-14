Muğla sınırında başlayan orman yangını Denizli'ye sıçradı

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Muğla sınırında başlayıp Denizli'ye sıçrayan ve Kale ilçesine bağlı iki mahalleyi tehdit eden orman yangını, yerleşim alanlarından uzaklaştı. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangında mezarlık yandı, çok sayıda yaban hayvanı telef oldu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Gazeller Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi. Kale ilçesine bağlı Köprübaşı ve Demirciler mahallelerindeki yerleşim alanları ve hayvan barınaklarını tehdit eden yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havada ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Ekipler alevlerin yükseldiği ormanlık alan ile yerleşim bölgesi arasında barikat kurdu. Jandarma ekipleri de bölgede yaşayan vatandaşları yangın bölgesinden uzak tutabilmek için önlem aldı.

Alevlerin evlerine doğru yaklaştığı gören kırsa mahalle sakinleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük bir korku ve panik yaşayan bazı kadınlara, sağlık ekipleri tarafından tedavi uygulandı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu, yangının yerleşim alanlarına ulaşması engellendi. Yerleşim bölgesinden uzak dağlık alanda devam eden yangına müdahale devam ederken, yangında Köprübaşı Mahalle Mezarlığı zarar gördü. Görevli ekiplerin kovalarla su taşıyarak yanan direkleri söndürmeye çalıştığı yangında yüzlerce yaban hayvanı da telef oldu.

Evi son anda yanmaktan kurtarılan Nuri İnce, "Karşımızda ilk önce bir duman gördük. Muğla tarafında başlayan yangın karşıya atlayıp ekin tarlasına sıçradı. Yangın bizim evlerimize doğru bir anda genişledi. Barınaklarımızı, evimizi, barkımızı, çoluk çocuğumuzu kurtarmak için mücadele ettik. Sağ olsun vatandaşlarımız, belediyemiz ve devletimiz tüm imkanlarıyla bize yardımcı oldu. Şükürler olsun evimizi kurtardık ama yangın halen devam ediyor. İnşallah sağ salim atlatılır" dedi. - DENİZLİ