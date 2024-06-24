Muğla Ula\'da Kamyon Kazası: 2 Yaralı

3.Sayfa

Muğla'nın Ula ilçesi Sakar rampasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 11 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan bir kamyon virajı dönemeyip yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyon içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtararak araçtan çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA