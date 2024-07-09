Muğla Valisi: 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının yoğun bir çabayla devam ettiğini belirterek, "Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarbelen Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, bölgeye giden Muğla Valisi İdris Akbıyık, incelemelerde bulundu. Bölgenin sarp dağlık bölge olması sebebiyle karadan müdahalenin zor olduğunu belirten Vali Akbıyık, "Bodrum'a Muğla'mıza büyük geçmiş olsun. Ülkemize büyük geçmiş olsun. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz burada. Kumköy'de. Burada bütün orman ekibimiz bölge müdürümüzün liderliğiyle yine AFAD birimlerimizi, müdürümüz, büyükşehir belediyemiz, itfaiye, yine MUSKİ, ayrıca Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi, vatandaşlarımız ile beraber bu orman yangınını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan, karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Öncelikle ben burada görev yapan tüm orman personelini, yine diğer kurumlardan gelen canla başla çalışan jandarmalarımız, diğer personellerimizi tebrik ediyorum. Şu anda yerleşim yeri için Allah'a şükür bir tehlike yok. Ancak tabii tam manasıyla kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının yayılması ilerlemesi engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz araçlarımız çalışacak. Tabii burada sıkıntı şu. Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız metrelerce kilometrelerce, o su hortumlarını taşıdılar, itfaiye hortumlarını taşıdılar. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Bir taraftan da karadan gayret devam ediyor. Burada bugün 18 hava aracımız çalışıyor şu anda. Karadan arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, belediyelerden gelen özel sektörlerden gelen araçlarla yol açma çalışmaları yapıyorlar. Yaklaşık 420 personelimiz de ağırlık Orman Bölge Müdürlüğümüz personelleri olmak üzere burada görev yapıyor. İnşallah sabaha kadar devam edeceğiz ve kontrol altına alacağız. Milletimize Muğla'ya büyük geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun. Tabii her türlü araştırmayı jandarmamız yapıyor. Yangının çıkış nedeni de inşallah tespit edilecek. Tahminen şu anda tam ölçüm yapılmadı ama 100 hektar civarı alan zarar gördü. Bunun içerisinde tabii zeytinlik alanlar da var. Küçük bir kısmı da zeytinlik alan, test çalışmaları daha sonra yapılacak" dedi. - MUĞLA