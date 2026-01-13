Vali Akbıyık 2025 yılı asayiş-güvenlik rakamlarını değerlendirdi

Muğla valisi Dr. İdris Akbıyık, 2025 yılı asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi. 'Medya Buluşması' toplantısında 2025 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın asayiş ve güvenlik açısından 2025 yılının 2024 yılından daha başarılı bir yıl olduğunu açıkladı.

FETÖ, PKK-KCK operasyonları

2025 yılının 2024 yılına göre asayiş ve güvenlik hizmetlerinde başarılı bir yıl olduğunu belirten Muğla Valisi Akbıyık, "iz çalışma prensibi olarak Muğla'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Türkiye'nin huzuru Muğla'nın huzuru. Dolayısıyla asayiş hizmetlerinde emniyet, jandarma, yine sahil güvenlik, göçle mücadele, sıfır toleransla, sıfır hatayla Muğla'mızın huzurunu, güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. İstihbarat operasyonel faaliyetlerimizle FETÖ ve PKK-KCK başta olmak üzere 2025 yılında 288 operasyon yapmışız. 388 kişi de yakalanmış. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla kişilere yönelik suçlarda yüzde 12, mal varlığına yönelik suçlarda ise yüzde 16 bir geçtiğimiz bir önceki yıla göre azalma meydana gelmiştir. 2025 yılında suçlardan, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 bin 591 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edilmiş. Yine ifade için aranan da 10 bin 25 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Şehir eşkıyaları ile de, organize suç örgütleriyle de tüm birimlerimizle amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu çerçevede de 2025 yılında 20 operasyonda 16 bölgesel, 4 yerel çete çökertilmiştir. Operasyonlarda 211 kişi yakalanmış ve 123 kişi de tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiştir" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele

2025 yılında Muğla genelinde bu uyuşturucu ile mücadele anlamında 535 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Akbıyık, "Operasyonlarda 930 kişi gözaltına alınmış, 538 kişi ise tutuklanmıştır. Özellikle güvenli internet güvenliği, siber suçlarla mücadele bu çerçevede 2025 yılında Bin 333 hesap hakkında işlem yapılmış. Yine siber suçlarla mücadele kapsamında 253 operasyon gerçekleştirilmiş, 164 şahıs gözaltına alınarak yargıya teslim edilmiştir" dedi.

429 bin 820 sürücüye kural ihlalinden işlem yapıldı

Trafik hizmetlerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını açıklayan Akbıyık, "Maalesef her yıl birçok canımızı trafiğe kurban veriyoruz. 2025 yılında 2 milyon 942 bin 963 araç ve sürücü denetlenmiş, bunlardan 429 bin 820 sürücüye kural ihlalinden işlem yapılmıştır. Tabi trafik kazalarının en önemli yüzde 50'si sanırım, arkadaşlar da birazdan teyit ederler. Motosiklet kazalarından meydana geliyor. Bu çerçevede de 696 bin 411 motosiklet ve sürücü denetlenmiş, 159 bin 401 motosiklet sürücüsüne kural ihlalinden işlem yapılmış, 9 bin 382 sürücü belgesi geri alınmış. Toplamda 44 bin 357 araç tüm denetimlerde trafikte men edilmiştir. 2025 yılında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 527 operasyonda 451 organizatör tutuklanmış. Yine 191 şahsa da adli kontrol kararı verilmiş. Bu çerçevede göçmen kaçakçılığında kullanılan 276 araç da el konulmuştur" dedi.

2025 yılında 4 bin 14 turizm tesisi denetlendi

Muğla'nın Türkiye'nin en önemli turizm illerinden birisi olduğunu ve turizm güvenliğinin önemli olduğunu belirten Vali Akbıyık, "Turizm güvenliği bizim yine öncelikli konularımızdan birisi. Turizm Müdürlüğü tarafından, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 3 bin 103, belediyelerimiz 911 olmak üzere toplam 4 bin 014 konaklama tesisini denetledik. 363 tesis uygun olmayan şartlar nedeniyle geçtiğimiz yıl kapatıldı. 850 işletmeye yönelik işlemler de şu anda devam ediyor. Tabii bizim tüm konuşmalarımızda rakam kullanıyoruz, cezalardan bahsediyoruz. Amacımız hiç kimseye ceza yazmak değil. Yani bir kural, bir ömür diyoruz. ya da bu turizm güvenliğiyle ilgili dikkat edeceğimiz bir husus ülkemize daha çok turist gelmesine neden olacak" dedi. - MUĞLA