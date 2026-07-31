Muğla Valisi Akbıyık: "Muğla’da bugün çıkan 6 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı" - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık: "Muğla’da bugün çıkan 6 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı"

Muğla Valisi Akbıyık: "Muğla’da bugün çıkan 6 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı"
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi’nde yeniden başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından açıklamalarda bulundu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yeniden başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından açıklamalarda bulundu. Yangınlarla mücadelede devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirten Akbıyık, bugün Muğla genelinde çıkan 6 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın sürecini yakından takip ettiğini belirterek, Seydikemer'deki yangın sırasında da kendisini arayarak bilgi aldığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da süreci anbean takip ettiğini ve ihtiyaç duyulan her türlü desteğin sağlandığını dile getirdi.

Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Akbıyık, jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti. Bazı yangınların insan kaynaklı, bazılarının ise enerji hatlarından kaynaklanmış olabileceğini ifade eden Akbıyık, kesin sonuçların bilirkişi raporlarının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Ormanlık alanlara sigara izmariti atan kişilere yönelik yasal işlemlerin sürdüğünü kaydeden Akbıyık, Datça'da meydana gelen yangında sabotaj yaptığı tespit edilen bir kişinin tutuklandığını da açıkladı.

Yeşilüzümlü Mahallesi'nde iki gün önce kontrol altına alınan yangının yeniden başladığını hatırlatan Vali Akbıyık, gün içerisinde Bodrum, Milas, Dalaman, Kavaklıdere, Yatağan ve Fethiye'de toplam 6 ayrı noktada yangın çıktığını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle tüm yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına yaklaşık 9 hava aracı, 1 uçak, 8 helikopter ile çok sayıda kara ekibinin müdahale ettiğini belirten Akbıyık, en büyük önceliklerinin yerleşim alanlarını korumak olduğunu ifade etti.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığını, nem oranının düştüğünü ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu belirten Akbıyık, bu şartlarda en küçük bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Akbıyık, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, mangal yapılmaması ve anız ya da çalı-çırpı yakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalı." dedi.

"Can Kaybı Yaşanmadan Kontrol Altına Alındı"

Orman yangınlarına karşı kamu kurumlarının koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akbıyık, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, belediyeler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğün vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Vali İdris Akbıyık, son günlerde Muğla genelinde neredeyse her gün ortalama 5 yangın meydana geldiğini belirterek, "Allah'a şükür, can kaybı yaşanmadan ve ekiplerimizin fedakar çalışmaları sayesinde yangınlar en az zararla kontrol altına alındı. Tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyor, Muğla'mıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, Yeşilüzümlü, Acil Durum, 3. Sayfa, Fethiye, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Valisi Akbıyık: 'Muğla’da bugün çıkan 6 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Valisi Akbıyık: "Muğla’da bugün çıkan 6 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı" - Son Dakika
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