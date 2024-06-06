Muğla Valisi Akbıyık'tan Bodrum'daki inşaat yasaklarına sıkı denetim - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık'tan Bodrum'daki inşaat yasaklarına sıkı denetim

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum'da devam eden inşaatlarla ilgili olarak vatandaşlardan bilgi vermelerini istedi. İnşaat yasaklarına uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirten Vali Akbıyık, turizm faaliyetlerinin zarar görmemesi ve olumsuz izlenimlerin engellenmesi amacıyla kısıtlamaların getirildiğini söyledi.

06.06.2024 18:21
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Muğla Valisi Akbıyık'dan Bodrum'daki inşaat yasaklarına sıkı denetim

MUĞLA - Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "İnşaat serbestisi hakkında Valiliğimizin herhangi bir kararı bulunmamakta olup, vatandaşlarımızdan kötü görüntü oluşturan, rahatsızlık uyandıran konularda Valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, jandarma ve emniyet birimlerimize bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamlığı'nda basın açıklaması düzenledi. Bodrum'da özel izinle devam ettiği ifade edilen inşaatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık'a Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, idari amirler ve kurum amirleri katıldı.

Yasağa uymayanlara yönelik işlem yapıldığını belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, şunları dile getirdi:

"Bilindiği üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayımladığı ilgili genelge ile Ülkemiz turizminin sürdürülebilirliğe kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması, turizm faaliyetlerinin zarar görmemesi ve ülkemize gelen turistlerde olumsuz izlenimler oluşmasına engel olunması amacıyla, turistik yörelerde gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için 15 Mayıs -15 Ekim tarihleri arasında kısıtlama getirilmektedir. Ancak, söz konusu uygulamalar ile ilgili olarak basın ve sosyal medyada yer alan haberlerde zaman zaman yanlış değerlendirmelerin yer aldığı görülmekte olup, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlimiz genelinde inşaat faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar, turizm sezonunda yaşanan ses, görüntü ve çevre kirliliğini en aza indirerek, vatandaşlarımızın ve İlimizi ziyaret eden misafirlerimizin huzurunu koruma amacı taşımaktadır. Bu uygulama ile Muğla'nın marka değerinin korunması ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu kısıtlama kararının uygulanmasında sürecin daha etkili ve verimli yürütülmesi adına ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmektedir. Valiliğimize gelen ihbar ve şikayetler hassasiyetle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Ayrıca inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. İnşaat serbestisi hakkında Valiliğimizin herhangi bir kararı bulunmamakta olup, vatandaşlarımızdan, kötü görüntü oluşturan, rahatsızlık uyandıran konularda Valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, jandarma ve emniyet birimlerimize bilgi vermelerini rica ediyoruz. İlimizin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, bu süreçte vatandaşlarımızın ve ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Akbıyık, inşaat yasağı ile ilgili verdikleri herhangi bir izin olmadığını, izin için başvuranlara genelgeyi hatırlattıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla Valisi Akbıyık'tan Bodrum'daki inşaat yasaklarına sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Valisi Akbıyık'tan Bodrum'daki inşaat yasaklarına sıkı denetim - Son Dakika
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