Muğla Valisi Akbıyık: "Yangın kısmen kontrol altında" - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık: "Yangın kısmen kontrol altında"

Muğla Valisi Akbıyık: "Yangın kısmen kontrol altında"
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Muğla’nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’nde sabah saat 07.45’te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, yangının ilçe merkezi tarafındaki bölümü kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saat 07.45'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, yangının ilçe merkezi tarafındaki bölümü kontrol altına alındı. Yangının sabah saatlerine kadar tamamen kontrol altına alınması hedefleniyor.

Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyunca havadan ve karadan yürütülen müdahaleler ise gece boyunca da aralıksız devam etti. Yangın söndürme çalışmalarında gün içerisinde 5 yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter görev yaptı. Karadan yürütülen çalışmalarda ise arazözler, su ikmal araçları, iş makineleri ve hizmet araçlarından oluşan 356 araç ile Orman Genel Müdürlüğü, belediyeler, itfaiye, AFAD, polis, jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından toplam bin 140 personel alevlerle mücadele etti. Yangının ilçe merkezine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken, 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.

Yangının hastane çevresinde oluşturduğu risk nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, vatandaşlara ait yaklaşık 100 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da güvenli alanlara taşındı. İlk belirlemelere göre aralarında harabe yapıların ve ahırların da bulunduğu 55 yapı yangından zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından detaylı şekilde yapılacağı öğrenildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Antalya karayolu ise ekiplerin yaptığı değerlendirmenin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler de sürerken, ilk tespitlere göre yangının orman dışı bir alanda başladığı değerlendiriliyor. Jandarma ve emniyet ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada "Nem oranlarının yüzde 20'nin altında olduğu, hava sıcaklıklarının yüksek ve rüzgarın şiddetli seyrettiği bu günlerde yangınlar çok hızlı yayılabiliyor. Vatandaşlarımız orman alanlarında kesinlikle ateş yakmasın, izmarit atmasın, mangal ve anız yakmasın. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin arazilerinde mutlaka arazöz bulundurmalarını rica ediyoruz. Yeşil vatan hepimizin. Bir seferberlik ruhuyla bugünleri atlatacağız. Ülkemize ve memleketimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için herkes mücadele ediyor"

Yangını sabaha kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Akbıyık; "Öncelikle ülkemize ve Muğla'mıza geçmiş olsun. Tarım bakanımız da açıkladı şu anda yangın kısmen kontrol altında ama bir bölümünde de devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana büyük bir mücadele var. Yeşil Vatan'ımızı korumak için herkes mücadele ediyor ve hep birlikte Yeşlil Vatan'ımızı koruyalım. Özellikle Seydikemer tarafı kontrol altında ama dağa doğru devam eden yerler var. İnşallah sabaha kadar kontrol altına alacağız" dedi.

Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtilirken, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri ve yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Seydikemer, Acil Durum, 3. Sayfa, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Valisi Akbıyık: 'Yangın kısmen kontrol altında' - Son Dakika

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