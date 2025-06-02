Muğla ve Aydın\'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Muğla ve Aydın'da akşam saatlerinde çıkan üç orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerindeki çıkan yangınların ilki Aydın Söke Gülbahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yangına karara ve hava araçlarıyla müdahale edilerek alevlerin önüne geçildi. İkinci yangın ihbarı saat 18.23 de Muğla Ula Yeşilçam Mahallesi yakınlarından geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan helikopterlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Üçüncü yangın ihbarı Muğla Datça Aktur mevkiinden geldi. Ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesiyle yangın hemen söndürüldü. Yangın bölgelerinde soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA