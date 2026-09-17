Muğla Yatağan\'da el freni boşalan minibüs garaja çarptı, 4 öğrenci yaralandı

Muğla Yatağan'da el freni boşalan minibüs garaja çarptı, 4 öğrenci yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Yatağan ilçesinde park halindeki minibüsün el freninin boşalması sonucu hareket ederek bir evin garajına çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde park halindeki minibüsün el freninin boşalması sonucu hareket ederek bir evin garajına çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, Yatağan ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen minibüs park halindeyken el freninin boşalması sonucu hareket etti.
Kontrolden çıkan minibüs, bir evin garajına çarparak durabildi. Kazanın ardından minibüste bulunan 4 öğrenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?