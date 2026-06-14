Şehit polis Tayfun Baş'a memleketi Denizli'de son yolculuk - Son Dakika
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Şehit polis Tayfun Baş'a memleketi Denizli'de son yolculuk

Şehit polis Tayfun Baş\'a memleketi Denizli\'de son yolculuk
14.06.2026 08:26  Güncelleme: 08:27
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın son yolculuğuna memleketi Denizli'de uğurlanacağı belirtildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın son yolculuğuna memleketi Denizli'de uğurlanacağı belirtildi.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana gelen olayda; işletmeciliğini H.S.'nin yaptığı iş yerinden gelen KADES ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İddiaya göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Y.; ihbar üzerine iş yerine gelen polis memuru Tayfun Baş ile boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş etti. G.Y., daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan G.Y. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; polis memuru Tayfun Baş ile H.S. Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın naaşı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 11.00'de yapılacak olan uğurlama töreni ardından, 13: 30'da Muğla ilinden hareket edecek. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinde ikindi namazına müteakip yapılacak olan törenin ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Denizli Merkez Asri Mezarlık Polis Şehitliğine defni gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Menteşe, Denizli, Muğla, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit polis Tayfun Baş'a memleketi Denizli'de son yolculuk - Son Dakika

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