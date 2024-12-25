Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybeden Tuğba Demir Uğurlandı

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Mühimmat fabrikasında ölen 21 yaşındaki Tuğba Demir son yolcuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 11 çaşından biri olan 21 yaşındaki Tuğba Demir gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta katıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında dün yaşanan patlamada fabrikanın kapsül dolum bölümünde görevli 11 çalışan hayatlarını kalbetti. Dün Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen cenazeler burada ailelerine tek tek teşhis ettirildikten sonra otopsi işlemleri yapılıp bu sabah erkenden memleketlerine gönderildi.

Hayatını kaybeden 11 çalışandan biri olan 21 yaşındaki Tuğba Demir'de Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gaziosmanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta katıldı. Bakan Tunç, Tuğba Demir'in gözü yaşlı annesi Sultan, babası Mithat ve kız kardeşi Tuğçe Demir'e başsağlığı dileklerinde bulundu. Cenaze namazının ardından genç kızın tabutu tekbirler eşliğinde uğurlandı. Tuğba Demir'in hayatını kaybettiği fabrikada 3 yıl önce işe başladığı öğrenildi.