Muhittin Böcek fuhuş soruşturmasında 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika
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Muhittin Böcek fuhuş soruşturmasında 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturmasında 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 erkek ve 1 kadından 3'ü tutuklandı, 20 mağdur kadından 11'i işe alınma vaadiyle 9'u ise çeşitli yardım vaatleriyle fuhşa yönlendirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, şu ana kadar 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik yürüttüğü fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 erkek ve 1 kadından 3'ünün tutuklandığı; tespit edilen 20 mağdur kadından 11'inin işe alınma vaadiyle, 9'unun ise ev kirası, beyaz eşya alımı ve ailelerine yardım gibi vaatlerle fuhşa yönlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar 8 mağdur kadının da şikayetçi sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muhittin Böcek fuhuş soruşturmasında 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhittin Böcek fuhuş soruşturmasında 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika
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