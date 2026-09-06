Muhittin Böcek fuhuş soruşturmasında 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, şu ana kadar 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik yürüttüğü fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 erkek ve 1 kadından 3'ünün tutuklandığı; tespit edilen 20 mağdur kadından 11'inin işe alınma vaadiyle, 9'unun ise ev kirası, beyaz eşya alımı ve ailelerine yardım gibi vaatlerle fuhşa yönlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar 8 mağdur kadının da şikayetçi sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.