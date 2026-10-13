Muhittin Palazoğlu, Byzag ödemesini baskı ve irtikap olarak niteledi - Son Dakika
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Muhittin Palazoğlu, Byzag ödemesini baskı ve irtikap olarak niteledi

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İmamoğlu davasında savunma yapan tutuksuz sanık Palazoğlu, Deniz Dörtyol'un kendisine Murat Ongun'un eşine ait Byzag'dan ürün alınması için baskı yapıldığını anlattığını söyledi. Palazoğlu, bunun 'ticaret değil baskı, haraç' olduğunu, ödemenin ise irtikap olduğunu savundu.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu, reklamcı Deniz Dörtyol'un kendisine Murat Ongun'un eşine ait firmadan ürün alınması için baskı yapıldığını anlattığını duruşmada söyledi. Palazoğlu, "Söz konusu şirket Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Byzag'dır. Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil irtikaptır. Ödeyen de fail değil mağdurdur" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 32. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada reklamcı iş insanı tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu savunma yaptı.

"Adstation 2019 yılından sonra İBB veya iştiraklerinden herhangi bir ihale almamıştır"

Palazoğlu, etkinlik organizasyon ve açık hava reklamcılığı alanında faaliyet gösteren Adstation şirketini 2011 yılında kardeşi Mehmet Esat Palazoğlu ile birlikte kurduğunu söyleyerek "2024 yılının başlarında aile içinde yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle şirketleri ve yürüttüğümüz işleri tamamen ayırma kararı aldık. Adstation'ın kurucularından biri olduğum ve şirketi adeta çocuğum gibi gördüğüm için devralmak istedim. Ancak kardeşimle şirketin devri konusunda uzun bir süre anlaşamadık. Bu nedenle 5 Mart 2025 tarihine kadar şirket yönetimine katılamadım, temsil ve imza yetkim de bulunmadı. Bu dönemde işlerin iletişim ve koordinasyonunu yürütecek birine ihtiyacımız vardı. Daha önce de yanımızda çalışıp sonrasında kendi reklam şirketini kuran ve reklam alanlarının pazarlama süreçleri için şirketlerle çalışan Deniz Dörtyol'a teklif götürüldü. Ben de bu işleri Deniz'in yürütmesine karşı çıkmadım. Adstation 2019 yılından sonra İBB veya iştiraklerinden herhangi bir ihale almamıştır" dedi.

"Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır"

Palazoğlu savunmasının devamında bir gün kendisinin yanına reklamcı Deniz Dörtyol'un geldiğini söyleyerek "Deniz bana, Emlak Bağdatlı'nın (firari sanık) tesbih alması konusunda baskı yaptığını anlattı. Ben de böyle bir şeye ne gerek var deyip sorguladım. Sonrasında bana Emrah Bağdatlı'nın mesajını gösterdi. Mesajda 'patronun karısının şirketi, iyi düşün' yazıyordu. Bana 'çok baskı yapıyorlar, bu işe girmezsem reklam sektöründe iş yapamayacağımı söylüyorlar' dedi. Ben de 'reklam alanlarınız bozulacaksa gerekirse Ahmet Palazoğlu ile görüşüp karar verin' dedim. Byzag'a (Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait şirket) bu kapsamda yapılan ödeme şahsımın yaptığı bir ödeme değil, Adstation tarafından gerçekleştirilen bir şirket işlemidir. Ödeme yapıldığı tarihte de Adstation ortağı yöneticisi veya imza yetkilisi değilim. 27 Aralık 2019 ile 5 Mart 2025 tarihleri arasında Adstation'da payım, yöneticilik görevim, temsil ve imza yetkim bulunmamaktadır. Yanlış anlaşılmasın. Ben kardeşim Ahmet Palazoğlu'nun da suçlayıcı bir beyanda bulunmuyorum. Ödeme yapılan şirket Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Byzag'dır. Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil irtikaptır. Ödeyen de fail değil mağdurdur" ifadelerini kullandı.

"Murat Ongun benim yalan söylediğimi düşünüyorsa hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir"

Savunmasında Murat Ongun'un beyanlarını eleştiren Palazoğlu "Murat Ongun duruşma boyunca bana münafık, iftiracı fabrikatörü, sahte ve kene gibi adam dedi. Duruşma boyunca özellikle beni hedef aldı. Byzag şirketinin konusu kimden sorulursa benim adımı bu anlatımın içine sokmaya çalıştı. Byzag konusunda açıklaması gereken hususlara cevap vermek yerine beni hedef göstererek, asıl iddiaları gölgelemeye ve kamuoyunun dikkatini başka bir yöne çekmeye çalışmaktadır. Ancak bana hakaret edilmesi veya ismimin sürekli tekrar edilmesi, Byzag konusunda cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmaz. Murat Ongun gerçekten benim yalan söylediğimi düşünüyorsa bana hakaret etmek yerine dosyadaki sorulara cevap vermelidir. Kendi ev kirası sorulduğunda bu dosya ile ilgili değil diyen Sayın Ongun, konu bana gelince ailemi, geçmişimi ve kimleri tanıyıp tanımadığımı uzun uzuna anlatarak benim üzerimden adeta magazin yapmaktadır" dedi.

"Burada bizi yaşatmayacaklar dedim ve reklam sektöründen çekildim"

Sanığın savunmasının ardından cumhuriyet savcısı "İfadenizde bir sistemden bahsetmişsiniz seçimden sonraki dönemle ilgili. 'Yeni sistem kurulup bütün sektöre bildirildi. Eğer İstanbul'a reklam asılması isteniyorsa bu sisteme uymamız gerektiği tarafımıza bildirildi' şeklinde beyanınız var. Bu sistem nedir?" sorusunu sordu. Sanık soruya "İBB seçimi 23 Haziran 2019 itibariyle kazanılmıştı. Yönetim değişmişti. Bu seçimden sonra bizim bütün reklam alanlarımız tek gecede indirildi. O zaman Adstation'ın da ben yetkilisiydim, yöneticisiydim. Sonrasında ilk başta reklam sektöründen bir arkadaş bize geldi ve ondan sonra beni Serdal Taşkın'a götürdü. Serdal Taşkın da Murat Ongun'a götürdü. Serdal Taşkın ve Murat Ongun bildirdi yeni sistemi. Ondan sonra zaten burada bizi yaşatmayacaklar dedim. Ben altı ay sonra Adstation'dan ve reklam sektöründen çekildim" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA
Murat Ongun3. SayfaPolitikaGüncelSuçSon Dakika

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