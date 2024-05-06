Muhtar ve beraberindekiler düğünde tabancaları çapraz tutarak ateş etti - Son Dakika
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Muhtar ve beraberindekiler düğünde tabancaları çapraz tutarak ateş etti

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Afyonkarahisar'da bir köy düğününde muhtar olduğu iddia edilen kişinin yanındaki şahıslarla birlikte tabancalarla havaya ateş ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki gören görüntüler üzerine jandarma harekete geçti.

06.05.2024 11:58  Güncelleme: 12:06
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Muhtar ve beraberindekiler düğünde tabancaları çapraz tutarak ateş etti

Sosyal medyada büyük tepki alan görüntüler üzerine jandarma harekete geçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir köy düğününde muhtar olduğu iddia edilen kişinin yanındaki şahıslarla birlikte tabancalarla havaya ateş ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki gören görüntüler üzerine jandarma harekete geçti.

Olay, Çay ilçesine bağlı Koçbeyli Köyü'nde yaşandı. İddiaya göre, köyde yapılan bir kır düğününde muhtar olduğu iddia edilen şahıs, yanındaki 4 şahıs ile birlikte ellerindeki tabancalar ile havaya ateş açarken amatör kameralar tarafından görüntülendi. Şahısların tabancaları çapraz bir şekilde tutarak ateş açmaları dikkat çekerken görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntülerin üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Muhtar ve beraberindekiler düğünde tabancaları çapraz tutarak ateş etti
Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtar ve beraberindekiler düğünde tabancaları çapraz tutarak ateş etti - Son Dakika

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