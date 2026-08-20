Muhtarın erken müdahalesi yangının büyümesini önledi

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, mahalle muhtarının gönüllü itfaiye tankeriyle yaptığı erken müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Bozkır ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangının fark edilmesinin ardından Sazlı Mahallesi Muhtarı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallede kullanılmak üzere tahsis edilen gönüllü itfaiye tankerini kullanarak alevlere müdahale etti. Muhtarın zamanında müdahalesiyle yangının evin diğer bölümlerine ve çevredeki yapılara sıçramasının önüne geçildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bozkır Amirliği ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Mutfak bölümünde başladığı belirlenen yangında maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi. Mahallede bulunan gönüllü itfaiye tankerinin, yangına ilk dakikalarda müdahale edilmesine imkan sağladığı ve bu müdahalenin alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi.