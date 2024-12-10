Mülteciler Ülkelerine Dönüş İçin Hazırlanıyor

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Anavatan'larına dönüyorlar

"Türkiye bizim ikinci vatanımız, ekmeğini yedik suyundan içtik"

-" Suriye'de 3 evim var. 2'sini Türklere veririm"

Bursa'daki mülteciler ülkesine dönmek için hazırlıklara başladı

BURSA - Suriye'de muhaliflerin Rejim güçlerini devirmesiyle, Suriye yeni bir sürece girerken, 171 bin mültecinin yaşadığı Bursa'da ise bazıları dönüş için hazırlıklara başladı. Kendi ülkesine gitmek için hazırlık yapan üniversite öğrencisi genç, "Türkiye'de 12 yıldır yaşıyoruz, ekmeğinden yedik, suyundan içtik, Suriye'de 3 tane evimiz var. 2 tanesine Türk vatandaşlarımıza veririm" dedi.

8 Aralıkta şok bir operasyonla Esad rejimi son bulurken, 171 bin mültecinin yaşadığı Bursa'da da geri dönüş hazırlıkları başladı. Bir çok kişinin dönüş için hazırlık yaptığı kentte, göç idaresi başvurularla doldu. Bir arkadaşının yanında çalışan ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Osam Asabbah, "Dönüş için başvuru yaptım, Suriye'de 3 evim var 2'sini Türk vatandaşlara veririm" dedi

Türkiye'ye minnettar olduğunu belirten genç, "Burada tekstil işiyle uğraşıyorum, bir yandan da kuyumcu dükkanında arkadaşıma yardım ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tekstil bölümünde öğrenciyim. Halkın yüzde 99'u dönmek istiyor. Sabah buraya gelmeden önce Göç İdaresi'ne ziyarete gittim. "Dönmek istiyorum," dedim ama 1 aylığına gidip gelmem gerekiyor ki üniversitem devam etsin. Üniversitem biter bitmez, inşallah vatanımıza döneceğiz. Şu anda gördüğüm ise, çoğu vatandaşım ülkemize geri dönecek. Türkiye'yi çok seviyorum, burada büyüdüm. 7 yaşında iken buraya geldim. Türk bayrağına sonsuz saygımız var" dedi

"Türkiye'yi sevmeyen bizim düşmanımızdır"

Osam Asabbah şöyle devam etti: "Arkadaşlarımdan birisi bana dün sordu: "Türkiye, Suriye gibi olsa, bizi alır mısınız?" diye. Ben de ona dedim ki, "Bizim Suriye'de 3 tane evimiz var. 2 tanesini Türk vatandaşlarımıza veririm, 1 tanesi bana kalsın. Ama yetmezse, yanıma Türk arkadaşımı da alırım." Türkiye'de 12 yıldır yaşıyoruz, ekmeğinden yedik, suyundan içtik. Seviyoruz ama sevmeyenler varsa, onlar bizim de düşmanımızdır. Türkiye benim 2. vatanımdır.

Bir başka Suriyeli Türkmen Yiğit Alaçatı ise, "Duyduklarımıza göre, dönen çok var. Son zamanlarda zaten Halep alındıktan sonra dönmeye başladılar. Şu anda yüzde 70 civarı kişi, ben de dahil olmak üzere, döneceğiz. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize iyi davrandılar, bazı sorunlar oldu ama yine de her şey için teşekkürler. 6 ay içinde dönüşler tamamlanır. Ben yeminli tercümanım, beni arayıp soruyorlar: "Hemen dönebilir miyiz?" diye. Birkaç hafta içinde her şey belli olacak, muhtemelen ona göre dönüşler başlayacak" ifadelerini kullandı.