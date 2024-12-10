Mülteciler Ülkelerine Dönüş İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mülteciler Ülkelerine Dönüş İçin Hazırlanıyor

Bursa'daki Suriyeli mülteciler, Suriye'de dönüş hazırlıklarına başladı. Türkiye'ye minnettarlar.

10.12.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anavatan'larına dönüyorlar

"Türkiye bizim ikinci vatanımız, ekmeğini yedik suyundan içtik"

-" Suriye'de 3 evim var. 2'sini Türklere veririm"

Bursa'daki mülteciler ülkesine dönmek için hazırlıklara başladı

BURSA - Suriye'de muhaliflerin Rejim güçlerini devirmesiyle, Suriye yeni bir sürece girerken, 171 bin mültecinin yaşadığı Bursa'da ise bazıları dönüş için hazırlıklara başladı. Kendi ülkesine gitmek için hazırlık yapan üniversite öğrencisi genç, "Türkiye'de 12 yıldır yaşıyoruz, ekmeğinden yedik, suyundan içtik, Suriye'de 3 tane evimiz var. 2 tanesine Türk vatandaşlarımıza veririm" dedi.

8 Aralıkta şok bir operasyonla Esad rejimi son bulurken, 171 bin mültecinin yaşadığı Bursa'da da geri dönüş hazırlıkları başladı. Bir çok kişinin dönüş için hazırlık yaptığı kentte, göç idaresi başvurularla doldu. Bir arkadaşının yanında çalışan ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Osam Asabbah, "Dönüş için başvuru yaptım, Suriye'de 3 evim var 2'sini Türk vatandaşlara veririm" dedi

Türkiye'ye minnettar olduğunu belirten genç, "Burada tekstil işiyle uğraşıyorum, bir yandan da kuyumcu dükkanında arkadaşıma yardım ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tekstil bölümünde öğrenciyim. Halkın yüzde 99'u dönmek istiyor. Sabah buraya gelmeden önce Göç İdaresi'ne ziyarete gittim. "Dönmek istiyorum," dedim ama 1 aylığına gidip gelmem gerekiyor ki üniversitem devam etsin. Üniversitem biter bitmez, inşallah vatanımıza döneceğiz. Şu anda gördüğüm ise, çoğu vatandaşım ülkemize geri dönecek. Türkiye'yi çok seviyorum, burada büyüdüm. 7 yaşında iken buraya geldim. Türk bayrağına sonsuz saygımız var" dedi

"Türkiye'yi sevmeyen bizim düşmanımızdır"

Osam Asabbah şöyle devam etti: "Arkadaşlarımdan birisi bana dün sordu: "Türkiye, Suriye gibi olsa, bizi alır mısınız?" diye. Ben de ona dedim ki, "Bizim Suriye'de 3 tane evimiz var. 2 tanesini Türk vatandaşlarımıza veririm, 1 tanesi bana kalsın. Ama yetmezse, yanıma Türk arkadaşımı da alırım." Türkiye'de 12 yıldır yaşıyoruz, ekmeğinden yedik, suyundan içtik. Seviyoruz ama sevmeyenler varsa, onlar bizim de düşmanımızdır. Türkiye benim 2. vatanımdır.

Bir başka Suriyeli Türkmen Yiğit Alaçatı ise, "Duyduklarımıza göre, dönen çok var. Son zamanlarda zaten Halep alındıktan sonra dönmeye başladılar. Şu anda yüzde 70 civarı kişi, ben de dahil olmak üzere, döneceğiz. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize iyi davrandılar, bazı sorunlar oldu ama yine de her şey için teşekkürler. 6 ay içinde dönüşler tamamlanır. Ben yeminli tercümanım, beni arayıp soruyorlar: "Hemen dönebilir miyiz?" diye. Birkaç hafta içinde her şey belli olacak, muhtemelen ona göre dönüşler başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mülteciler Ülkelerine Dönüş İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 23:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mülteciler Ülkelerine Dönüş İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.