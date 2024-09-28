Münevver Karabulut'un Teyzesinden Açıklama - Son Dakika
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Münevver Karabulut'un Teyzesinden Açıklama

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezar açılması gündemde, teyze endişeli yorumlar yaptı.

28.09.2024 00:48
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Münevver Karabulut'un teyzesi: "Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak"

BOLU - Münevver Karabulut'u 2009 yılında canice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündemde. Karabulut ailesinin talebi üzerine kabul edilen fethi kabir işlemi için hazırlıklar sürerken, Karabulut'un acılı teyzesi, "Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar etmişti. Garipoğlu'nun ölümünün ardından, ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

"Hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk"

Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Acılı teyze, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.

"Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Münevver Karabulut'un Teyzesinden Açıklama - Son Dakika

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