Muradiye\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 34 LU 7752 plakalı minibüs ile 34 VK 5989 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN