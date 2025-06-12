Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Nehirde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine balık tutmak için giren ve akıntıya kapılarak kaybolan şahsın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Olay, Palu ilçesi Seydilli köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Resul Doğanbalık tutmak için Murat Nehri'ne girdi. Bu sırada ayağına tor isimli balık ağı dolanan Doğan, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, UMKE, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma ile şahsın cansız bedeni su altında bulunarak çıkartıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.