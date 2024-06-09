Murat Nehrinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Murat Nehrinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kayboldu. Arkadaşları durumu kimseye bildirmediği için ailesi uzun süre haber alamadı. Olayın ardından kurtarma ekipleri sevk edildi ve arama çalışmaları devam ediyor.

09.06.2024 12:24
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Murat Nehrinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden B.S. serinlemek için suya girdi. B.S., bir süre sonra suya kapılarak kayboldu. İddiaya göre, boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi. Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu B.S.'nin suda kaybolduğu öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin B.S.'yi arama çalışmaları bugün de sürüyor. Yakınları bölgeden gelecek güzel haberleri beklemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Murat Nehrinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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