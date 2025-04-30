Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade - Son Dakika
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Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade

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İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonda gözaltına alınan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un ifadeleri tartışma konusu oldu. İfadesinde kira ve depozito parasını eşinin kendisine elden verdiğini beyan eden Ongun'un, bu ödemeleri Rize'den hesabına yatan 4.5 milyon liradan karşıladığı anlaşıldı.

30.04.2025 14:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesindeki çelişkiler tartışma konusu oldu.

"ELDEN ALDIM" DEMİŞTİ 4.5 MİLYON RİZE'DEN HESABINA YATMIŞ

Aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu beyan eden Zeynep Ongun, aylık 310 bin lira kirası olan bir evde 4.5 milyon lira ödeme yaparak nasıl oturduklarını anlattı. Emniyetteki ifadesinde ödemeyi Murat Ongun'un kendisine elden verdiğini beyan eden Zeynep Ongun'un hesap hareketleri incelendiğinde hem kira ödemesinin hem depozitonun Rize'den hesabına yatan 4.5 milyon liradan karşılandığı anlaşıldı.

"KAYINVALİDEMDEKİ ALTINLARI BOZDURDUM" DEDİ

Zeynep Ongun, söz konusu parayı eşinin Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ödeyeceğini ancak paranın gecikmesi üzerine kayınvalidesinde duran yaklaşık 2 kilo altını Rize'de bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Zeynep Ongun'un bu ifadesi Murat Ongun'un "İmamoğlu kiraya destek oldu" yönündeki beyanını boşa çıkardı. Murat Ongun'a ait İstanbul'da iki ayrı bankada kasa olmasına rağmen çiftin altınlarını Giresun'da kayınvalidesinin evinde neden muhafaza ettikleri soru işareti oluşturdu. Öte yandan, savcılığın tespitlerine göre Zeynep Ongun'un söz konusu tarihlerde Rize'ye gitmediği anlaşıldı.

"REKLAM FİRMALARINA EL İŞİ ÜRÜNLER SATTIM"

Zeynep Ongun hesabına Medya AŞ'ye iş yapan reklam firmalarından gelen paraları fatura karşılığı söz konusu firmalara takı, boncuk vs. sattığını ifade etti. Müşteki firmalar ise kendilerine takı gelmediğini ve Emrah Bağdatlı'nın baskısı ile para göndermek zorunda kaldıklarını söyledi. Zeynep Ongun ürünlerin hangi kargo ile gönderildiği sorusuna ürünleri tanımadığını, bir kişinin gelip kendisinden teslim aldığını aktardı. Ongun ayrıca Nişantaşı'nda henüz açılışını yapamadığı bir dükkanı olduğunu da sözlerine ekledi.

Murat Ongun\'un eşinden akla ziyan ifade

Murat Ongun, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • fmpsd69v55:
    zorla suç uydurma komitesi tam takır ama gideceksiniz :) 40 204 Yanıtla
    Sedat Genç:
    Nasıl zorla.. sen gerçekten piyonsun.. 1 1
    ahmet demir:
    mal olmak nasıl bişey acaba 1 1
    Kirker:
    22 yıldır göndermediniz ama. nah gider. tam yol devam 1 1
    Osman:
    suç uydurma degil hırsızlıgı gizlemeye sende katıldın vebali boynuna 1 1
  • Ates null:
    Sorulan sorulara 2 farklı cevap veriyorlar.Bunun neresi suç uydurma.Birde anlamadığınız şey bu adamları Chp lilerin kendileri ihbar etmiş.Hala şunları savunanlar var.Silkelemeye devam... 124 18 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    bir tane ama bir tane CHP li aklı başında insan çıkıp ya bunlar hırsız çalmışlar diyemiyor siz savunuyorsunuz onlar valizlerle çalıyor heyyyy gidiii heyyyyyyy 105 12 Yanıtla
  • Zafer Yuva:
    Cehapeliler siz aylık 300 bin TL maaş alıp 310 bin TL kirayı nasıl ödüyor bu adamlar bunun cevabını verin biz sizi masum sayalım, bu kirayı imamoğlu niye ödüyor? Adama sorarlar alooooğğ, kafa yokki NATO kafa NATO mermer. 89 9 Yanıtla
  • Ogun IsguzarzJ q:
    yaw arkadaş işte bunun için ülkede adalet çok önemli okadar çok iftira attılar ki okadar konuyu sulandirdilar ki şuan bu doğru gibime geliyor ama aklımda bundada vir iftira vardır diyip geçiyorum artık tüm adaleti bitirdiniz kına yakın şimdi 16 73 Yanıtla
  • or ac:
    bana 80 bin lira maaş alan birisinin 250 bin liralık villada nasıl oturduğunu açıklasın. baba da yok, ana da yok, el işi diyerek insanların aklıyla dalga geçmek ayrı, birde bunlara inanıp destek veren sadece siyasi düşmanlık adına suçluyu savunanlar var, yazıklar olsun. 78 6 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    evinde 26 kilo altın cikani araştırın 29 8 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    chpnin icindekiler ihbar etmis diyen dvar: onlar sizin adaminiz senelerdir partimizi curutuyorsunuz yok kemalle yok bilmemneyle millet gormedi mi? surekli yalan haber yayinlaniyor, yslanlaniyor sonra yenisi. yok cantanin icinde para var (yok) jammer var ibb almis (akp almis) neden ordaymis (herkeste var) vs vs. cocuklar bile kciyla guluyor 4 24 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Bunların herşeyi yalan dolan. Kim devletini soyuyırsa vatandaş olarak hakkım zehşr zıkkım olsun. A partisi B partisi farketmiyor vatanına ihanet eden haindir... 23 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Milleti salak yerine koyanlar toplulugu 0 0 Yanıtla
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