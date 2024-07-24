Muratlı'da Tır Dorsesindeki Saman Balyaları Araçların Üzerine Düştü - Son Dakika
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Muratlı'da Tır Dorsesindeki Saman Balyaları Araçların Üzerine Düştü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki araçların üzerine yüklenmiş saman balyaları düştü. Olayda maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

24.07.2024 23:31
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tır dorsesinde yüklü saman balyaları, park halindeki araçların üzerine düştü.

Olay, akşam saat 22.40 sıralarında Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. Tır dorsesinde yüklü saman balyaları, park halindeki hafif ticari araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Cadde üzerine düşen saman balyaları sebebiyle yol bir süre araç trafiğine kapandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muratlı'da Tır Dorsesindeki Saman Balyaları Araçların Üzerine Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratlı'da Tır Dorsesindeki Saman Balyaları Araçların Üzerine Düştü - Son Dakika
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