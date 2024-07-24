Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tır dorsesinde yüklü saman balyaları, park halindeki araçların üzerine düştü.
Olay, akşam saat 22.40 sıralarında Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. Tır dorsesinde yüklü saman balyaları, park halindeki hafif ticari araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
Cadde üzerine düşen saman balyaları sebebiyle yol bir süre araç trafiğine kapandı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muratlı'da Tır Dorsesindeki Saman Balyaları Araçların Üzerine Düştü - Son Dakika
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