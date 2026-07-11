Muş-Bitlis yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Muş- Bitlis kara yolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Bitlis kara yolu üzerinde Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki traktör ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken otomobil de yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ