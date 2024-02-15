Muş- Erzurum karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritli kontrollü sağlanırken, bölgede inceleme başlatıldı.
Muş ile Varto arasında ulaşımın sağlandığı karayolunun, Varto istikameti Tepe köyü mevkiinde meydana gelen heyelan alanında Van 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Muş-Erzurum karayolunda meydana gelen heyelandan dolayı yola yığılan toprak, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından yağışların durması ile başka alana taşınacak.
Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede yetkililer, sürücülerin güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhaları diken ekipler, alanda geniş çaplı inceleme başlattı.
Varto'dan Muş istikameti yolcu taşıyan minibüs şoförü Cemal Kaya, güzergahı kullanırken korktuklarını ifade ederek, "Burası Muş-Varto karayolu. Etkili olan yağışlardan dolayı heyelan oldu. Bu güzergahı korkarak kullanıyoruz. Yetkililerin bir an önce bu toprağı temizlemesi lazım" dedi. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş-Erzurum Karayolunda Heyelan: Trafik Tek Şeritli Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu sordu. Karataş ise "yatak yorgan ayrı" sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepkini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise "Hocam" diyerek müdahale etti.
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