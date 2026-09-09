Muş Malazgirt'te hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Muş Malazgirt'te hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, vahim silah ve mermi bulundurma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlardaki işlemlerin ardından tutuklanarak Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Malazgirt ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 8 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıs, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Patnos, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş Malazgirt'te hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Malazgirt'te hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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